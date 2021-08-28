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استشاري أمراض معدية: لا تحتضنوا أبناءكم عند عودتهم من المدارس

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استشاري أمراض معدية: لا تحتضنوا أبناءكم عند عودتهم من المدارس استشاري أمراض معدية: لا تحتضنوا أبناءكم عند عودتهم من المدارس
شدد على ضرورة تغيير بعض العادات حتى تلوح نهاية الجائحة في الأفق

استشاري أمراض معدية: لا تحتضنوا أبناءكم عند عودتهم من المدارس

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور ناصر توفيق، أنه يجب على أهالي الطلبة عدم الاقتراب من أبنائهم لاحتمالية نقل فيروس ‫كورونا من المدرسة إلى المنزل، حتى تنتهي جائحة .

وقال د. "توفيق" لقناة "": ما أخشاه هو كيف سيكون سلوكنا مع الأطفال عند عودتهم من المدارس، ويجب عند عودة الطالب من المدرسة تجنب القبلات والأحضان.

وأضاف: يجب أن يعتاد الطفل أن يكون هناك عزل اجتماعي بينه وبين والديه كي لا ينتقل المرض فرضيًا من المدرسة إلى الطفل مرة أخرى، وسنغير العادات إلى أن تنتهي جائحة فيروس كورونا .

وأردف: نسبة التقاط الطلاب للفيروس عند عودتهم للمدرسة نسبة عالية، لذلك يجب أن نحذر، كما يفضل ألا يكون هناك احتكاك بكبار السن والجد والجدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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