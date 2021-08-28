المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: 17 سفينة بموانئ الجنوبية و18 ألف حاوية خلال أسبوع

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤشرات الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية للأسبوع الماضي، والذي شهد حركة تداول ملحوظة بمينائي السخنة والأدبية حيث استقبل ميناء الأدبية عدد 7 سفن بضائع بإجمالي عدد 1030 حاوية وبلغ إجمالي حركة تداول البضائع الواردة 42619 والصادرة 31045 طن.

كما شهد ميناء العين السخنة عن نفس الفترة استقبال 10 سفن بضائع، حيث سجلت الميناء دخول عدد 3 سفن صب سائل و1 سفينة صب جاف و6 سفن حاويات بإجمالي حمولات 534260 طن وإجمالي عدد 17393 حاوية.

الجدير بالذكر أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.