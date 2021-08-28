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يسرا اللوزي تبدأ تصوير مسلسلها «بالورقة والقلم»

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يسرا اللوزي تبدأ تصوير مسلسلها «بالورقة والقلم» يسرا اللوزي تبدأ تصوير مسلسلها «بالورقة والقلم»

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بدأ المخرج محمد بكير تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «إلا أنا» حكاية جديدة تحمل عنوان «بالورقة والقلم»، بطولة الفنانة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، على الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبدلله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي.

المسلسل عن قصة يسري الفخراني، كتب لها السيناريو والحوار أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري، إنتاج تامر مرتضى، مدير تصوير بسام إبراهيم، مهندس ديكور كارم محمود، إخراج محمد بكير، ومن المقرر أن يعرض العمل بمجرد الانتهاء من تصويره عبر شاشة قناة .

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