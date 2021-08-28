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فرنسا تتبرع للسودان بـ 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا

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فرنسا تتبرع للسودان بـ 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا فرنسا تتبرع للسودان بـ 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا
الخرطوم تبدأ حملة تلقيح غداً

فرنسا تتبرع للسودان بـ 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا

أعلنت وزارة الصحة في السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن السودان تلقى 218.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" تبرعت بها فرنسا، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).

وأوضحت الوزارة والمنظمة في بيانين منفصلين، أن اللقاحات سلمت بدعم من "اليونيسف" من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات "كوفيد-19".

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة السودانية، أنها ستبدأ حملة تطعيم ثانية في بعض الولايات غداً بعد تلقيها دفعات جديدة من اللقاحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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