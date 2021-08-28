أخبار عاجلة

من "آي أو إس" لـ"أندرويد".. واتساب تعتمد تقنية "مفتاح النقل" الثورية لمستخدميها -
حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تستمر حتى 8 مساءً -
حادث تصادم وانقلاب يخلف 5 إصابات باشرها "هلال مكة" -
الخطة والإستراتيجية العسكرية.. "فتح الأندلس" دراسة جديدة لـ "السنيدي" -
نادي ذوي الإعاقة بمكة يفتتح موسمه الرياضي ببطولتيْ ألعاب القوى والسباحة للشباب -
"وهو من الأسد أخوف".. "العمري" يكشف عن معادلة خلق "الأنياب" لإعلامنا! -
غرفة الرياض عن التجارة الإلكترونية: أسهمت في الحسابات القومية بـ 10482 مليون دولار -
"سليمان الحبيب" تطلق مشروعًا للربط الصوتي والمرئي بين سيارات الإسعاف والطوارئ بـ"VIDA" -
على طريقة أفلام هوليود.. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال -
الكويت.. إحالة وزير النفط بصفته إلى لجنة تحقيق بسبب أحد الموظفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تنسيق الأزهر 2021 .. الآن رابط التقديم فى المدن الجامعية وموعد بدء التسجيل

Print
تنسيق الأزهر 2021 .. الآن رابط التقديم فى المدن الجامعية وموعد بدء التسجيل تنسيق الأزهر 2021 .. الآن رابط التقديم فى المدن الجامعية وموعد بدء التسجيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت جامعة الأزهر بدء تنسيق المدن الجامعية لطلاب كليات جامعة الأزهر، على أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر الرابط المحدد على بوابة الأزهر الإلكترونية التابعة لجامعة الأزهر.

يبدأ تنسيق المدن الجامعية في جامعة الأزهر بالقاهرة وفى الكليات الموجودة في الأقاليم، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 202، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر.

وأشار بيان مركز إعلامي جامعة الأزهر إلى أن تسجيل الالتحاق بالمدن الجامعية إلكترونيًا، ويتم عبر موقع بوابة الأزهر الشريف، موقع خدمات جامعة الأزهر، على الإنترنت.

الطلاب الذين يحق لهم التقديم في تنسيق المدينة الجامعية بالأزهر

يسمح بالتسجيل لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية بالكليات، بشرط النجاح في العام الدراسي والحصول على تقدير ممتاز أو جيد جدًا.

شرط التقديم في المدن الجامعية بجامعة الأزهر

اشترط المركز الإعلامي بجامعة الأزهر على الطلاب والطالبات سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كوفيد 19 عبر موقع وزارة الصحة المصرية.

وأعلن المركز الإعلامي في جامعة الأزهر عن أن الحصول على لقاح كورونا هو شرط من شروط الإقامة في المدينة الجامعية بعد القبول، ولكنه ليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني.

رابط التسجيل في المدن الجامعية في جامعة الأزهر

حددت جامعة الأزهر التقديم للسكن في المدن الجامعة إلكترونيًا فقط من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ويمكن التقديم بالضغط هنا على رابط التسجيل في المدن الجامعية بجامعة الأزهر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية