تنسيق الأزهر 2021 .. الآن رابط التقديم فى المدن الجامعية وموعد بدء التسجيل

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قررت جامعة الأزهر بدء تنسيق المدن الجامعية لطلاب كليات جامعة الأزهر، على أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر الرابط المحدد على بوابة الأزهر الإلكترونية التابعة لجامعة الأزهر.

يبدأ تنسيق المدن الجامعية في جامعة الأزهر بالقاهرة وفى الكليات الموجودة في الأقاليم، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 202، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر.

وأشار بيان مركز إعلامي جامعة الأزهر إلى أن تسجيل الالتحاق بالمدن الجامعية إلكترونيًا، ويتم عبر موقع بوابة الأزهر الشريف، موقع خدمات جامعة الأزهر، على شبكة الإنترنت.

الطلاب الذين يحق لهم التقديم في تنسيق المدينة الجامعية بالأزهر

يسمح بالتسجيل لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية بالكليات، بشرط النجاح في العام الدراسي والحصول على تقدير ممتاز أو جيد جدًا.

شرط التقديم في المدن الجامعية بجامعة الأزهر

اشترط المركز الإعلامي بجامعة الأزهر على الطلاب والطالبات سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كوفيد 19 عبر موقع وزارة الصحة المصرية.

وأعلن المركز الإعلامي في جامعة الأزهر عن أن الحصول على لقاح كورونا هو شرط من شروط الإقامة في المدينة الجامعية بعد القبول، ولكنه ليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني.

رابط التسجيل في المدن الجامعية في جامعة الأزهر

حددت جامعة الأزهر التقديم للسكن في المدن الجامعة إلكترونيًا فقط من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ويمكن التقديم بالضغط هنا على رابط التسجيل في المدن الجامعية بجامعة الأزهر.