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إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالمنيا

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إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالمنيا إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالمنيا

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أصيب 6 مواطنين في حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، ظهر اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي ببني مزار، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغاً بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالقرب من كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز بني مزار شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

المصرى اليوم

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