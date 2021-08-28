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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب المكسيك وتحذيرات من تسونامي (فيديو)
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:38 صباحاً
نائب أمير الرياض يثمّن دور "جمعية شراكة" في المجتمع
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:30 صباحاً
عملية تغيير "بلازما" تُنقذ "أربعينية" بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:30 صباحاً
"نزاهة" تعلن التحقيق مع 748 متهماً وإيقاف 282 والتهم تشمل "رشوة وتزويراً واستغلال سلطة"
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:30 صباحاً
اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي فى الإضرار بالمال العام
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
اليوم.. الحكم في التحفظ على أموال حسن راتب و«نائب الجن»
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
إيبارشية البحر الأحمر: وقف صلوات حميم الطشت والميامر والثالث للمنتقلين في المنازل
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
هيئة عالمية تحذّر: مئات الآلاف سيموتون بالسل والسبب كوفيد-19
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:16 صباحاً
شؤون المسجد النبوي تناقش تعزيز الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:16 صباحاً
قبل ما تجهزوا لبسكم لبكره .. اعرفوا تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
كلمة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في قمة بغداد لدول الجوار
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 28 أغسطس 2021 03:47 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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