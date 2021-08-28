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مانشستر سيتي يستحق أرسنال بخماسية نظيفة

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مانشستر سيتي يستحق أرسنال بخماسية نظيفة مانشستر سيتي يستحق أرسنال بخماسية نظيفة

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سحق مانشستر سيتي، ضيفه آرسنال، بخمسة أهداف نظيفة، اليوم السبت، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «الاتحاد» في قمة الجولة 3 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الأهداف جوندوجان ق 7 وفيران توريس ق 12 وجابريل خيسوس ق 43، ورودري ق 53 وفيران توريس ق 84.

وشهدت الشوط الأول حالة طرد للاعب وسط أرسنال تشاكا بعد تدخل عنيف مع كانسيلو جناح مانشستر سيتي.

ورفع مانشستر سيتي، رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتًا، فيما تلقى آرسنال، هزيمته الثالثة على التوالي ليقبع في قاع الترتيب.وشهدت الشوط الأول حالة طرد للاعب وسط أرسنال تشاكا بعد تدخل عنيف مع كانسيلو جناح مانشستر سيتي.

المصرى اليوم

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