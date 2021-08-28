السيطرة على حريق في 4 منازل ونفوق 10 رؤوس ماعز في بنى سويف

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سيطرت قوات الحماية المدنية في بنىسويف، على حريق نشب في 4 منازل بناحية سنور دائرة مركز بنىسويف، ونتج عن الحادث نفوق 10 رؤوس ماعز وبعض المنقولات المنزلية.

وكان اللواء مصطفى مشهور مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا بنشوب حريق بناحية سنور، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، بالفحص تبين نشوب الحريق بمنازل (.حفظي على عبدالمجيد وصالحه صلاح ذكي وعبدالنبي ذكى ومحمد على، وامتدت النيران لـ ٤ منازل أخرى، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـي نفوق 10 رأس غنم وماعز واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

وبسؤال أصحاب المنزل أكدوا ما جاء بالفحص وعللوا نشوب الحريق بسبب مصدر حراري من منزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.