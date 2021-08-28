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قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني صباح اليوم بجولة مفاجئة لمبنى الركاب رقم ٢ و ٣ بمطار القاهرة الدولي، رافقه خلالها المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وذلك لمتابعة انتظامية حركة التشغيل التي تشهد كثافة خلال الفترة الصباحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية .

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران المدني خط سير الركاب بداية من دخول المطار وحتي إنهاء إجراءات سفرهم مرورا بكاونترات المحطة والجوازات ومنطقة تجميع الحقائب وكذا الأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة ونقاط التأمين المختلفة ومكتب الحجر الصحي وغيرها .

وخلال الجولة، وجه وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين واستمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات العاملة بالمطار للتعامل مع كثافة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة بتسيير عدد كبير من شركات الطيران العالمية والمصرية رحلات من والي وعبر مطار القاهرة المحوري مما يعكس الثقة في التزام المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين .

وزير الطيران يقوم بجولة مفاجئة بمبنى الركاب ٢و٣ بمطار القاهرة

وزير الطيران يقوم بجولة مفاجئة بمبنى الركاب ٢و٣ بمطار القاهرة