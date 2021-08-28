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يلتقي أمير قطر في العراق

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السيسي يلتقي أمير قطر في العراق يلتقي أمير قطر في العراق

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التقى الرئيس عبدالفتاح في العاصمة العراقية بغداد، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفقا لبيان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار بغداد الدولي، حيث يشارك الرئيس في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

المصرى اليوم

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