رئيس سمالوط : استبدال أسلاك الكهرباء المتهالكة للحفاظ علي أرواح المواطنين

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شدد اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، شمال المنيا، على قيام رءوساء الوحدات المحلية القروية، ومسؤولي الكهرباء بإجراء أعمال الصيانة، لأعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، وتركيب عوازل بالأعمدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها لرفع كفاءة مستوى الإنارة، لتوفير عبور آمن للمواطنين وأصحاب السيارات، والحفاظ على أرواحهم من الخطر .

وأضاف «المعداوي» على ضرورة التفاعل مع الأهالي، بنطاق قرى المدينة في مشاكلهم اليومية، للتعرف عن قرب على القضايا التي تشغل المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة، وسرعة حل شكاوى ومشاكل المواطنين.