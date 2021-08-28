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«صحة المنيا» تعلن جدول تحصين العاملين بالمصالح الحكومية بلقاح كورونا

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«صحة المنيا» تعلن جدول تحصين العاملين بالمصالح الحكومية بلقاح كورونا «صحة المنيا» تعلن جدول تحصين العاملين بالمصالح الحكومية بلقاح كورونا

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أعلنت مديرية الصحة في المنيا، البرنامج الزمني لتحصين العاملين بالمصالح الحكومية، بلقاح كورونا المستجد، ضمن خطة وزارة الصحة، لتحصين جميع العاملين بالقطاعات الحكومية، من خلال الفرق المتنقلة .

وتضمن الجدول الزمني تخصيص فرق متنقلة للإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، لتحصين العاملين يوميا، حتى نهاية الشهر الجاري.

كما تضمن الجدول الزمني الذي أعده الفريق الطبي، برئاسة الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تخصيص يوم لكل مصلحة حكومية على حدة.

يذكر أن محافظة المنيا تضم 17 مركزا طبيا ثابتا و30 فريقا طبيا متحركا في المنيا، و6 مراكز لاستقبال المواطنين والمسافرين للخارج لتلقي لقاح كورونا، عقب قيامهم بتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

المصرى اليوم

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