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لاعبو الأخضر يخضعون لفحص كوفيد 19.. قبل انتظامهم في معسكر الرياض

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لاعبو الأخضر يخضعون لفحص كوفيد 19.. قبل انتظامهم في معسكر الرياض

انتظم لاعبو السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، في مقر معسكرهم بمدينة الرياض، استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وخضع اللاعبون فور انتظامهم في المعسكر لفحص فايروس (كوفيد-19)، وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.

وكان في استقبال اللاعبين، في مقر المعسكر، المدير الفني للمنتخب الفرنسي إيرفي رينارد وطاقمه المساعد .

ويستهل الأخضر مشواره بالتصفيات في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام، وستقام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عمان، وستقام على ملعب السلطان قابوس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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