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رئيس اتحاد الرماية يتفاعل مع لقناص ويطلب من صاحبه التواصل معه

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رئيس اتحاد الرماية يتفاعل مع فيديو لقناص ويطلب من صاحبه التواصل معه رئيس اتحاد الرماية يتفاعل مع لقناص ويطلب من صاحبه التواصل معه
أكد أنه سيزف خبراً قريباً للمهتمين بهذه الرياضة

رئيس اتحاد الرماية يتفاعل مع فيديو لقناص ويطلب من صاحبه التواصل معه

أثار مقطع متداول، رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود، لأحد الأشخاص وهو يصوب على غطاء علبة ماء بلاستيكية ويتمكن من فتح الغطاء دون إسقاط علبة أو إحداث ضرر بالعلبة.

وقال رئيس الاتحاد عبر حسابه الشخصي معلقًا على مقطع الفيديو: "ما شاء الله تبارك الله، ‏أتمنى من اللي كان يرمي بهالمقطع التواصل معي على الخاص".

تغريدة رئيس الرماية أظهرت عدداً من المواهب والتي بدورها لاقت استجابة من رئيس الاتحاد بمطالبة أصحابها بالتواصل معه عبر الخاص، وقال رداً على إحدى المغردات تساءلت عن إمكانية مشاركة البنات مع الأولاد، فقال: "يمكن وإن شاء الله فيه خبر لكم قريب، بس نستنى الموافقات الرسمية على شان ممكن نعلن عنه كلكم عينين في راس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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