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"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

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"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية "الأمن البيئي" يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
بحوزتهم 25 مترًا مكعبًا.. سلمت للجهات المختصة بوزارة البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (48) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (25) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.


وحثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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