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حاسبات ومعلومات جامعة كفر الشيخ تشارك في مسابقه عالمية

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حاسبات ومعلومات جامعة كفر الشيخ تشارك في مسابقه عالمية حاسبات ومعلومات جامعة كفر الشيخ تشارك في مسابقه عالمية

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أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ مشاركتها في المسابقة العالمية للبرمجة لشباب الجامعات للعام الرابع على التوالي «ICPC» ب 17 فريق من طلاب الكلية الذين يتنافسون فيها في ال«problem solving» في واحده من أهم وأكبر المسابقات العالمية والتي تقام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

وأكد الدكتور أسامه أبوسعده، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، تأهل 3 فرق لتمثيل جامعة كفر الشيخ بالتصفيات المؤهلة للمنافسة على مستوي الشرق الأوسط والعرب وأفريقيا ،موجها الشكر إلى إدارة الجامعة لدعمها المستمر للأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب المبتكرين والموهوبين .

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة إن لدينا طلاب فائقين في كلية الحاسبات والمعلومات يكتسبون الخبرات بشكل مستمر ويقدمون أفكارا مبدعة للغاية، يأتي ذلك انطلاقا من استراتيجية الجامعة في تطوير البحث العلمي من خلال دعم التمييز والإبداع الطلابي وتحقيق الأهداف العلمية المنشودة، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة الطلاب.

وأضاف أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين، وتشجيعهم في شتى المجالات، للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها، لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة ويتم تقديم كل الدعم مشيدًا بالتمثيل المشرف الذي أظهره طلاب الجامعة خلال المنافسات تمثيلًا يليق بجامعة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أنهم قادة المستقبل ولابد من تمثيل زملائهم بشكل مُشرف من أجل ظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة تُلبى احتياجات ومتطلبات طلاب الجامعة.

المصرى اليوم

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