إقبال بركة تدعم تجربة سهير السكري لتنشئة المصرى الجديد : تستحق الإعجاب

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وصفت الكاتبة إقبال بركة تجربة الدكتورة سهير أحمد السكري المنشورة بـ«المصرى اليوم» تحت عنوان «نحو تحقيق الحلم» لتنشئة المصرى الجديد «بأنها تجربة تستحق الإعجاب، وتابعت في تصريحات لها: تبدو ناجحة.. فهل تستمر؟ تجربة فريدة لم اشاهدها ولم التقى بصاحبتها ولكنى قرأتها وتمنيت أن تتحقق، فصاحبة التجربة تقول إنها يمكن أن تقوم بتعليم أطفالنا القراءة والكتابة بخمس لغات وتعليمهم الحساب بطرق جديدة بالإضافة إلى الموسيقى والغناء، ذلك الخليط الذي أطلقت عليه في أمريكا الطريقة السحرية.

وأضافت «بركة» :تجربة فريدة جمعت فيها ثمرة دراساتها وابحاثها العلمية في علم اللغويات أثناء وجودها بالولايات المتحدة الأمريكية طوال الخمسين عاما الماضية، كما تقول، قضتها في الدراسة والتدريس بجامعة جورج تاون في واشنجتن العاصمة، وخلال عملها كرئيسة بالنيابة سابقا لدائرة اللغة العربية بالأمم المتحدة بنيويورك التي اتاحت لها التعرف على الصوتيات المختلفة واثرها في تفهم الرسالة اللغويه «.

وتساءلت: هل يستجيب مسؤول ويلتقى بها ويستمع لتفاصيل مشروعها ويختبر تلاميذ ها السبعة عشر البالغين من العمر السادسة والسابعة المتخرجين من حضانة مؤسستها لذكاء ورعاية الأطفال بجمعية الخدمات الإجتماعية لحى بولاق في يوليو 2021 الماضى، بعد 7 أشهر الذين حيوا علم مصر بغناء نشيدنا الوطنى بخمس لغات، العربية الفصحى والإنجليزية والصينيه والفرنسية والهيروغليفية وكذلك ألفية بن مالك. وعزفوا على البيانو مقطوعات لبيتهوفن وموتسارت.

وتابعت: إنه حلم أتمنى أن يتحقق وان تنتشر مدارسها وأن يتم استكمال مسار أطفالها حتى لا تضيع هباء من خلال وزارتى التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى في عدد من المدارس والحضانات على أن تعمم التجربة بعد ذلك، إذا نجحت في كل المدارس، وأرجو ان تتولى الدولة تعميم هذه التجربة وتطبيقها إذا اقتنع بها المسؤولون.

واختتمت: ياليت التليفزيون المصرى يستضيف الدكتورة سهير ويتيح لها فرصة عرض تجربتها مدعمة بالصور والأفلام وعرض مشاهد من حفل التخرج.