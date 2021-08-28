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السودان : نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان

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السودان : نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان السودان : نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان

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خرج اليوم نهر الدندر من مجراه الطبيعي وسجل عند محطة قياس نهر الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية بمدينة الدندر 12،96 مترا مقارنة مع منسوب نفس اليوم من العام الماضي والذي سجل 10 أمتار، علما بأن فيضانات 2017،2012،2006 جاءت بعد أن وصل المنسوب إلى 13مترا مما يعني أن أربعة سنتيمترات تفصل نهر الدندر من دخول مرحلة الفيضان المحتمل.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية سونا «أن قوة تيار المياه وسرعة جريانها بشكل متسارع وقياسي وهناك مخاوف من أن يجرف الفيضان المساحات الزراعية للزراعة التقليدية المحاذية لشريط النهر في المناطق المنخفضة إضافة إلى المساحات المزروعة بالخضر والفاكهة».

من جهة أخرى يشهد النيل الأزرق استقرارا وثباتا في مناسيبه عند مدينة سنجة، حيث حافظ على منسوب الأمس الذي بلغ 16،35 متر، ويجري العمل في ترميم جسر خور الملوية جنوب ود النيل لتسهيل انسياب حركة المرور في طريق سنار الدمازين.

المصرى اليوم

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