بمشاركة محافظ القاهرة .. اللجنة العليا لاختيار القيادات تنتهي من اختيار 62 رئيس مركز ومدينة

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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 1610 من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات لاختيار 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى، وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة .

وقدم اللواء محمود شعراوى خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة من السادة المحافظين والقيادات والعاملين باللجنة على الجهود التي بذلوها خلال فترة إجراء المقابلات لإختيار أفضل العناصر من المتقدمين للمسابقة بعد توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة ومد الإعلان الرسمي للمسابقة لمدة شهرين لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين والذين وصل عددهم حوالى 2100 متقدم .

وأكد وزير التنمية المحلية أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية والعملية ما بين عاملين حالياً بالإدارة المحلية وبعض القطاعات الخدمية بالدولة مثل التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والنقل والإسكان والقطاع الخاص والشرطة والقوات المسلحة .

وقال «شعراوى» أنه سيتم خلال الفترة الحالية تجميع ورصد التقييمات والدرجات لأعضاء اللجنة العليا للقيادات لكافة المتقدمين للمسابقة والذين انهوا أخر مراحلها بإجراء المقابلات الشخصية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم عقب ذلك التنسيق مع بعض الجهات المعنية بالدولة خاصة الجهات الرقابية تمهيداً للإعلان عن النتيجة والتي من المتوقع أن تكون خلال الشهرين القادمين .

وأشار الوزير إلى أن اللجنة العليا للقيادات حرصت على التعرف من المتقدمين خلال المقابلات الشخصية على بعض خبراتهم الوظيفية ومقترحاتهم للتطوير سواء للوظائف المتقدمين لها وكيفية تنفيذها أو طرق حل مشاكل وتحديات الإدارة المحلية بوجه عام .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم مناقشة المتقدمين أيضاً في بعض الموضوعات الخاصة بالمحليات ومن بينها مواجهة مشكلة القمامة والتطوير الإدارى والتصدي للفساد وتطوير الهياكل الإدارية وعمل الإدارات الهندسية والتحول الرقمى والحوكمة ودعم القطاع الخاص وتحسين موارد المحافظات والحفاظ على المال العام.

وأكد اللواء محمود شعراوى التأكيد أن جميع المتقدمين الذين أجريت لهم المقابلات الشخصية اجتازوا بعض الاختبارات في اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وشدد «شعراوى على ان الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جدير بالذكر إن الوزارة قد أعلنت عن مسابقة تلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية .