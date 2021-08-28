سقوط عصابة استولت على مليوني جنيه من حسابات عملاء البنوك

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تمكنت أجهزة الأمن، السبت، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عددًا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط، عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، من بينهم سيدة، تخصص نشاطهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية، عن طريق قيامهم بالاتصـال هـاتفيًا بالمواطنين منتحلين صفات موظفي خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجني عليهم بتحديث بياناتهم، وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي.

وأضافت التحريات أنهم تمكنوا من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكية عليها، فضلًا عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل، وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياهم من «عملاء البنوك» لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع، واستيلائهم على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه مصري، من ضحاياهم.