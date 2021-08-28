نائب وزير التربية والتعليم يناقش خطة العام الدراسي الجديد بالشرقية

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عقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،ورمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إجتماع مع مديري إدارات التدريب بالمديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد والخطة التدريبية، وما تم تنفيذه من إنجازات خلال الفترة الماضية.

أكد نائب الوزير على ضرورة تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس الابتدائية، والإعدادية، والثانوية ،وتغير الصورة النمطية للتدريب، والإنتقال إلى التدريب على رأس العمل، مع تغير أساليب التدريب لورش تدريبية وتبادل الزيارات لنقل الخبرات من الموجهين للمعلمين ،والمعلمين لبعضهم البعض.

وفي ذات السياق أوضح رمضان عبدالحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم، على تعديل السلوكيات المهنية لمسئولي التدريب بالادارات التعليمية، ووحدات التدريب بالمدارس، وشدد على نشر ثقافة قيم الانتماء والولاء للوطن، من خلال إذاعة الافلام الإثرائية للإنجازات والمشاريع القومية الكبري التي تبرز إنجازات الجمهورية الجديدة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم ربط تلك المشروعات بالمواد الدراسية المختلفة، كما تم مناقشة السلبيات والايجابيات مع مسئولي وحدات التدريب على مستوي المديرية.