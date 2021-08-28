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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم مصر لجهود الحكومة العراقية في تقوية دولتها ومؤسساتها، كما أكد على رفض مصر التدخلات الخارجية في شؤون العراق.

قال السيسي خلال كلمته بمؤتمر التعاون والشراكة المنعقد في بغداد، السبت: «إن مصر تقف سندًا ودعمًا لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يمكنها من الاطلاع لمهامها لصون أمن واستقرار العراق وحماية شعبه ووحدة أراضيه كما ترفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه».

أضاف: «للجميع مصلحة في أن يقوم العراق بالدور المنوط به عربيًا وإقليميًا، من هنا يأتي اجتماعنا اليوم، لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي لا خلاف عليها وهي حسن الجوار وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع».

أضاف: «ويمثل هذا اللقاء فرصة ينبغي البناء عليها لتبادل وجهات النظر والتشاور واستكشاف أفاق التنسيق بيننا والتي تستلزم التعاون بشكل بناء لمواجهة أزمات اليوم من منظور الواقع الذي نعيشه وليس اتباعًا لتطلعات غير مشروعة تصطدم بقواعد القانون الدولي ولا تحترم إرادة الشعوب وخياراتها السياسية وحقها في تقرير مصيرها».

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.