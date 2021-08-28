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الجيزة : تسكين أهالي سن العجوز بوحدات جديدة بحدائق أكتوبر ( صور)

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الجيزة : تسكين أهالي سن العجوز بوحدات جديدة بحدائق أكتوبر ( صور) الجيزة : تسكين أهالي سن العجوز بوحدات جديدة بحدائق أكتوبر ( صور)

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قامت محافظة الجيزة اليوم بتسكين أهالي منطقة «سن العجوز» بالهرم، في مساكنهم البديلة بحدائق أكتوبر.

وتابع اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء عملية تسكين الأهالي لتذليل أي معوقات تواجههم، وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتماشيا مع خطة الدولة في توفير مساكن آدمية لسكان المناطق العشوائية،

وقال إن وزارة الإسكان قامت بتنفيذ 2500 شقة كاملة التشطيب في مدينة حدائق اكتوبر، وتم تخصيص هذه الوحدات للمواطنين ساكني المناطق العشوائية في محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن كل وحدة تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، وبأعلى جودة في التشطيبات.

المصرى اليوم

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