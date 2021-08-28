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إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 .. (الرابط)

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 .. (الرابط) إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 .. (الرابط)

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من المنتظر اعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الأحد الموافق 29/8/2021، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية ٢٠٢١.

ومن المقرر أن يكون ذلك عبر مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسؤولي مكتب التنسيق لعام ٢٠٢١.

وننتظر أيضا إعلان نتائج الطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــا.

رابط نتيجة المرحلة الاولي .. تنسيق الجامعات

عدد طلاب المرحلة الأولي من تنسيق كليات 2021

يبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولي الذين يحق لهم تسجيل رغبات في موقع تنسيق الجامعات 2021، فقط 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، وموزعين كما يلي:

عدد طلاب الشعبة العلمية في المرحلة الأولي 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الشعبة الهندسية في المرحلة الأولي 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الأولي 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة.

الحد الأدنى للقبول في كليات الجامعات الخاصة

هذا وقد قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الحد الأدني للقبول في كل من كليات الجامعات الخاصة سيتم إعلانه يوم الأحد 29 أغسطس، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحدود الدنيا للقبول في كليات الجامعات الخاصة بما فيها الطب والهندسة والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي.

تنسيق 2021.. الحدود الدنيا لدرجات تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة

حدد موقع التنسيق الإلكتروني 2021، وكتب من خلال ما هو مذكور على صفحة التقديم الحد الأدنى من الدرجات اللازم لتسجيل الرغبات كل شعبة من الثانوية العامة ضمن المرحلة الأولي من تنسيق 2021 كما يلي:

تنسيق الثانوية العامة 2021 شعبة العلوم- علمي علوم: 362.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الشعبة الهندسية- علمي / شعبة الرياضيات: 328 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الشعبة الأدبية – أدبي: 269.5 درجة.

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg حتى الأربعاء المقبل ضمن ما يُعرف باسم تنسيق الثانوية العامة 2021، أو تنسيق المرحلة الأولي .

المصرى اليوم

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