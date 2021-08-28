بعد تهديد بايدن .. إيران تحذر أمريكا : سنحتفظ بحق الرد

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قال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني، إن قول الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن واشنطن ستلجأ إلى «خيارات أخرى» للتعامل مع طهران إن لم تفلح الطرق الدبلوماسية في التعامل معها، أن ذلك يعد تهديدا غير قانوني وأن طهران تحتفظ بحق الرد.

وقال شمخاني، عبر تويتر إن «التشديد على عبارة (استخدام خيارات أخرى) ضد إيران في الاجتماع الأول بين بايدن وبينيت هو تهديد غير قانوني ضد دولة أخرى».

وأضاف «هذه التهديدات تؤسس لحق إيران في الرد على أي خطر وفق الخيارات المتاحة».

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «لقد أصبحنا (أنا وبينيت) أصدقاء مقربين. لديه أكثر حكومة متنوعة في تاريخ إسرائيل».