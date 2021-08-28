أخبار عاجلة

نائب أمير الرياض يثمّن دور "جمعية شراكة" في المجتمع -
عملية تغيير "بلازما" تُنقذ "أربعينية" بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم -
"نزاهة" تعلن التحقيق مع 748 متهماً وإيقاف 282 والتهم تشمل "رشوة وتزويراً واستغلال سلطة" -
اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي فى الإضرار بالمال العام -
اليوم.. الحكم في التحفظ على أموال حسن راتب و«نائب الجن» -
إيبارشية البحر الأحمر: وقف صلوات حميم الطشت والميامر والثالث للمنتقلين في المنازل -
هيئة عالمية تحذّر: مئات الآلاف سيموتون بالسل والسبب كوفيد-19 -
شؤون المسجد النبوي تناقش تعزيز الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة -
قبل ما تجهزوا لبسكم لبكره .. اعرفوا تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الظهور الأول لرونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

كلمة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر قمة بغاد

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الظهور الأول لرونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد

الظهور الأول لرونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد

المتحدثة باسم البيت الأبيض: لن نتسرع بالاعتراف بطالبان

المتحدثة باسم البيت الأبيض: لن نتسرع بالاعتراف بطالبان

الصين تطلق قمرا صناعيا بيئيا

الصين تطلق قمرا صناعيا بيئيا

تواصل عمليات التسوية في درعا البلاد جنوب سوريا

تواصل عمليات التسوية في درعا البلاد جنوب سوريا