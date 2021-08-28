رئيس الوزراء العراقي: نسعى لإقامة علاقات مع العالم مبينة على الاحترام وعدم التدخل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يجسد رؤية العراق لضرورة إقامة أفضل العلاقات مع دول العالم، مبنية على أساس التعاون والتكامل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتغليب لغة الحوار والشراكات الاحترام المتبادل.

وقال «الكاظمي» في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر التعاون والشراكة المنعقد في بغداد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المؤتمر يعقد في ظرف حساس وتاريخي يمثل زخما جديدا لمساعي العراق بتوطيد علاقته الخارجية على أساس التعاون والتضامن والتفاهم المشترك والعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة.

وأضاف أن العراق واجه خلال المرحلة السابقة، تحديات كبيرة في مستويات مختلفة، لكنه تجاوزها بإرادة الشعب وإصراره على العمل والحياة من أجل المستقبل وبمساعدة جميع إخوانه وجيرانه.

ورحب الكاظمي، في مستهل كلمته بالمشاركين في المؤتمر، التي ينظر لها الشعب العراقي بأنها «رسالة دعم وتضامن من قبل أشقائه وجرانيه وشركائه».