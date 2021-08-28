وزير الخارجية الإيراني: «واشنطن سبب الإنفلات الأمني في المنطقة»

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قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، إن الأمريكيين لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة.

وهاجم اللهيان خلال كلمته في قمة بغداد، الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها في المنطقة، وقال إن «واشنطن سبب الإنفلات الأمني في المنطقة».

واستذكر الوزير عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس في مطلع عام 2020.

وشدد عبداللهيان على ان المخططين والمنفذين لجريمة اغتيال سليماني والمهندس يجب ان يقدموا إلى العدالة.

وقال وزير الخارجية الإيراني قبيل توجهه إلى بغداد، أن إيران ترحب بأي مبادرة اقليمية يقدمها المسؤولون العراقيون بمشاركة دول المنطقة.

يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بدأ أعماله اليوم السبت بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم .

وكان العراق قد أعلن أن المؤتمر يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتطوير العلاقات الاقتصادية وحل الخلافات بين جيران العراق.