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ضمن مبادرة عنيك في عنينا .. قافلة طبية بقرية المعتمدية بالمحلة للكشف على مرضى العيون

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ضمن مبادرة عنيك في عنينا .. قافلة طبية بقرية المعتمدية بالمحلة للكشف على مرضى العيون ضمن مبادرة عنيك في عنينا .. قافلة طبية بقرية المعتمدية بالمحلة للكشف على مرضى العيون

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نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك للتنمية، قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية المعتمدية بالمحلة الكبرى ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» لمحاربة العمى برعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأعلن هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن قافلة المؤسسة ومؤسسة بنك مصر للتنمية نجحت في تقديم خدماتها الطبية النوعية في مجال أمراض العيون ل536 من أهالى قرية المعتمدية والقرى المجاورة بمركز المحلة الكبرى بالغربية وتشخيص إحتياج 128 من الأهالى لإجراء عمليات جراحات مختلفة سوف يتم إجراءها بالمجان لغير القادرين قريباً.

وأضاف عبدالفتاح، أن القافلة قدمت قطرات علاجية لعدد 388 من الأهالى ممن تم توقيع الكشف عليهم كما تم تشخيص إحتياج عدد 288 مواطن لنظارات طبية وعمل مقاسات النظارات وإتاحة فرص إختيار كل مواطن لنظارته الطبية التي يريد من حيث الشكل واللون تمهيداً لتسليمها لهم قريبا.

من جانبها أكدت هناء البوريني مديرة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، أن المؤسسة ومن خلال الشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية تسعى للوصول بالخدمات الطبية ذات الجودة في مجال محاربة العمى إلى كل مصري غير قادر في محل إقامته وتقديم هذه الخدمات بالمجان تماماً من أجل تغيير إيجابي حقيقي في خريطة انتشار امراض العيون في مصر والقضاء بشكل فعلى على مسببات العمى لدى الكثير من المصريين غير القادرين.

يذكر أن قوافل صناع الخير ومؤسسة بنك مصر للتنمية بمحافظة الغربية قد شهدت إشادة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أثناء تفقده للقافلة التي سبق للمؤسستين تنظيمها بقرية بلاى مركز السنطة كما تواصل المؤسستين جهودهما لمحاربة العمى من خلال الإستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتخصصة وتسليم النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان لغير القادرين.

المصرى اليوم

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