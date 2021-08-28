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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ثقته في نجاح الدولة العراقية الكامل في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي القادم، مشيرا مشددا على أن مصر ستواصل دعم الحكومة العراقية في جهودها من أجل استقرار العراق واستعادة دوره الإقليمي الفاعل.

كما أكد الرئيس السيسي في كلمته اليوم السبت أمام قمة «بغداد للتعاون والشراكة»- دعم مصر لجهود تقوية الدولة الوطنية؛ بما يضمن أمن واستقرار العراق وسيادة ووحدة أراضيه، مشددا على رفض مصر الكامل للتدخلات الخارجية في شؤون العراق.

وجدد الرئيس السيسي تأكيده على الثوابت المتمثلة بحسن الجوار وعدم الاعتداء على الآخر، والاحترام المتبادل لسيادة الدول، والتوقف عن فرض الأمر الواقع أو دعم الجماعات الإرهابية.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.