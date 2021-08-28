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الصين : أمريكا تعتمد التضليل بشأن منشأ

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الصين : أمريكا تعتمد التضليل بشأن منشأ فيروس كورونا الصين : أمريكا تعتمد التضليل بشأن منشأ

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قال معاون دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشو رؤى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد التضليل وتشيع أن تسرب من معهد ووهان الصيني، مضيفا في كلمة خلال مؤتمر افتراضي حول منشأ كورونا: «لقد عملت الولايات المتحدة وحفنة من الدول على تشويه الحقائق في مسألة تتبع منشأ فيروس كورونا، تجاهلا لاستنتاج تقرير البحث المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية الذي يشير إلى أن تسرب الفيروس من المختبر أمر غير محتمل للغاية.

وأضاف لقد أصرت واشنطن على إثارة التسرب المختبري وغيرها من الأكاذيب القديمة.

وتابع: منذ ظهور الجائحة، التزم الجانب الصيني بمفهوم مجتمع الصحة المشتركة للبشرية، وقام بتبادل الخبرات والتجارب عن الوقاية والسيطرة على الجائحة أول بأول مع المجتمع الدولي، وقدم ما في وسعه من المساعدات للدول الأخرى لمكافحة الجائحة، وبادر بعملية أكبر من نوعها في العالم للتعاون في مجال اللقاح.

وتجاوزت الإصابات في العالم 213 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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