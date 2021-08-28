قطع مياه الشرب عن 14 منطقة في مغاغة بالمنيا لأعمال الصيانة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن المهندس محمد سيد أبوليله، رئيس مركز مغاغة، شمال المنيا، قطع مياه الشرب عن 14 منطقة، بمدينة مغاغة، اليوم السبت لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذي.

وقال «ابو ليلة» في بيان على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز مغاغة، ان أعمال الصيانة ستمر لمدة يوم، مما يحرم سكان مناطق شارع المدارس ـ عمارات النيابة الإدارية ـ مطراني قليني ـ السجل المدني ـ عمارات السوق ـ قليني ـ مستشفى الرمد ـ عمارات المدارس ـ وخلف المطرانية ـ عزبة الصفيح ـ مساكن الفشنية ـ مركز الصحة ـ منشية فوزيه، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذي.