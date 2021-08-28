تعود للعصر الروماني.. ضبط أحد الأشخاص بحوزته 5 قطع أثرية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزته 5 قطع يشتبه فى أثريتها بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع شرطة السياحة والآثار قيام عامل، له معلومات جنائية، بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وتبين وجود حفر مربع الشكل ينتهى بسرداب وبداخله 2 سلم، وضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر ،كما تم ضبط 5 قطع يُشتبه فـى أثريتها.

وبمواجهة المتهم إعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة وأن القطع المضبوطة ناتج الحفر، وأفاد مفتشى آثار المنطقة بأن المضبوطات ترجع للعصر الرومانى اليونانى ويشتبه فـى أثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.