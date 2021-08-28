وزير النقل : تقلد المناصب وفقا للكفاءة وليس بالأقدمية (صور)

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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية جولة تفقدية بورش العباسية المتخصصة في إنتاج مفاتيح السكك بانواعها والمفصلات للسكك والاحواش والمخازن وابر التمدد على الكباري واعمال الكريتال والبوابات الحديدية وكذلك بعض المهمات الخاصة بالوحدات المتحركة مثل ابواب وشبابيك العربات وابواب الحمامات للعربات العادية والجلب والبنوز لجميع ورش الهيئة وشيالات الامان للعربات بالاضافة إلى عمل صيانة وعمرات مواتير المرور على السكة.

واستهل وزير النقل زيارته بتفقد اقسام الورشه المختلفه( وقسم السكه الخاص بانتاج التقاطعات والمفاتيح ومكوناتها وقسم الكباري الخاص بصيانه سقائف وجمالونات وتصنيع اسوار معدنيه بجميع ورش ومناطق الهيئه وقسمي الرفايع والخراطيين الخاصين بصناعه الاجزاء الداخليه بالعربات والقسم الميكانيكي الخاص بعمرة وصيانه محركات موتورات هندسه السكه)،وشاهد الوزير كافة مراحل الإنتاج بالورشة والمعدات الموجودة مثل ماكينة تقطيع القضبان والماكينات المتعددة لقشط وتشكيل القضبان وتخريم القواعد وكذلك ماكينة «CNC» التي تعمل بالتحكم الرقمي بالكمبيوتر.

وأكد الوزير خلال لقائه مع عمال الورشة على ضرورة الانضباط في العمل والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف وساعة الراحة المحددة مشيراً إلى أنه في حالة تكليف احد العمال بمهمة بعد وقت العمل الرسمي نظراً لحاجة العمل يتم اثابته فوراً وتنظيم منظومة الإجازات وفقاً للقانون وبما يحقق الإنتاجية المطلوبة من الورشة يوميا واسبوعيا وشهريا لافتاً إلى تطبيق مبدا الثواب والعقاب وان تقلد المناصب وفقا للكفاءة وليست بالأقدمية وان يتم الاستفادة المثلى من كافة المواد والخامات الموجودة بالورشة وترتيب وتصنيف كافة المواد الغير قابلة لاعادة التشغيل تمهيدا لتخريدها للاستفادة منها في تطوير الهيئة وكذلك قيام قيادات الورشة بخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العمال لزيادة الإنتاجية وان يبذل الجميع كافة الجهود وفقاً للوصف الوظيفي المحدد لكل عامل وان يعمل الجميع على النهوض بالورشة وانتاحيتها مشيراً إلى منذ تشرفه بتولي حقيبة النقل فقد تم الالتزام أمام القيادة السياسية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكة الحديد في طليعة هيئات الدولة الناجحة والمساهمة في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

كما أكد الوزير على أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات واللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة ،، وضرورة التطوير المستمر للمعدات ودعمها المستمر بمعدات حديثة ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية مشيرا إلى أنه على الجميع ان يعمل بروح الفريق لافتا إلى ضرورة استمرار تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري الحالي والتي تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور، منها خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل خمس عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري.

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير الورش، أشار وزير النقل أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير الورش الرئيسية، وكذا الإنتهاء من تطوير 20 ورشة فرعية ويتقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الورش الرئيسية لافتاً إلى أن خطة الوزارة تتضمن تحويل الورش الرئيسية إلى شركات سواء مملوكة للدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص، فعلي سبيل المثال جار حالياً دراسة تحويل ورش كوم أبوراضي إلى شركة.

جدير بالذكر أن ورش الانتاج بالعباسية قد انشئت عام ١٩٣٤ على مساحة 42 الف متر مربع ويبلغ عدد العاملين بها295عامل وتم الانتهاء من اعمال تطوير البنية التحتية بالورشة مؤخرا وشملت على إعادة تأهيل مبنى المخازن (إصلاح الاسقف والارضيات – الدهانات) وتغيير كامل لصاج السقيفة القديمة وتغيير الجمالونات والأعمدة اللازم تغييرها.