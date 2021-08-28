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أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» هامة للغاية وترجمة لجهود ودور مصر الريادى في المنطقة من أجل ترسيخ مفهوم القومية العربية وبناء جسور الثقة بين البلدان العربية، والتعاون في مجالات تنموية متعددة لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للشعوب العربية، وأنها تأتى أيضاً في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث أن أمن العراق هو جزء من الأمن القومي المصري .

وأضافت النائبة، أن قمة بغداد بالنسبة لدول الجوار تعد من القمم المهمة سياسياً واقتصادياً لدعم موقف العراق وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة، فضلا عن الدور الهام في تحقيق التقارب العربى نحو مزيدا من التنسيق والتعاون في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وقالت رئيس سياحة النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يلتقى خلال هذه القمة بعدد من رؤساء الدول المشاركة وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية، كما سيتم التطرق لملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال القمة، والتي حملت عدد من الرسائل الهامة للشعب العراقى، والتي قال فيها:«»حافظوا على بلدكم.. ابنوا وعمروا وتعانوا.. العراق يستحق بكم الرقى والتطور والسلام«.