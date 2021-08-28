أخبار عاجلة

الخارجية : جهد فلسطيني أردني مشترك لحماية الأقصى -
سبتمبر يكشر عن أنيابه..أمطار تضرب البلاد لأول مرة منذ الشتاء الماضي -
مهرجان "برج سباسكايا" الدولي يختتم أعماله -
واشنطن تحذر.. هل تندلع حرب أهلية بأفغانستان؟ -
الأحزاب المغربية تستعد ليوم الاقتراع -
مسيرة نسائية في باكستان تطالب بقانون لفرض ارتداء الحجاب -
انقلاب عسكري بغينيا واعتقال الرئيس -
شاهد.. قرية غارقة منذ 36 عاما تظهر من جديد في العراق -
مقتل عناصر من الشرطة العراقية بهجوم داعش -
عرض سيارة "أوروس" فاخرة تعمل بالهيدروجين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس «سياحة النواب»: مشاركة الرئيس بقمة بغداد ترجمة لدور الريادي

Print
رئيس «سياحة النواب»: مشاركة الرئيس السيسي بقمة بغداد ترجمة لدور مصر الريادي رئيس «سياحة النواب»: مشاركة الرئيس بقمة بغداد ترجمة لدور الريادي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» هامة للغاية وترجمة لجهود ودور الريادى في المنطقة من أجل ترسيخ مفهوم القومية العربية وبناء جسور الثقة بين البلدان العربية، والتعاون في مجالات تنموية متعددة لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للشعوب العربية، وأنها تأتى أيضاً في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث أن أمن العراق هو جزء من الأمن القومي المصري .

وأضافت النائبة، أن قمة بغداد بالنسبة لدول الجوار تعد من القمم المهمة سياسياً واقتصادياً لدعم موقف العراق وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة، فضلا عن الدور الهام في تحقيق التقارب العربى نحو مزيدا من التنسيق والتعاون في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وقالت رئيس سياحة النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يلتقى خلال هذه القمة بعدد من رؤساء الدول المشاركة وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية، كما سيتم التطرق لملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال القمة، والتي حملت عدد من الرسائل الهامة للشعب العراقى، والتي قال فيها:«»حافظوا على بلدكم.. ابنوا وعمروا وتعانوا.. العراق يستحق بكم الرقى والتطور والسلام«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاركة ١٣ جامعة في الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية

مشاركة ١٣ جامعة في الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية

مصر.. مبادرة أبوب الخير لدعم ملايين الفقراء

مصر.. مبادرة أبوب الخير لدعم ملايين الفقراء

الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية

الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية

مصطفي محمد ينقذ حسام البدري ويتعادل لمنتخب مصر أمام الجابون ..وتصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم

مصطفي محمد ينقذ حسام البدري ويتعادل لمنتخب مصر أمام الجابون ..وتصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم