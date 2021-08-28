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الأرجنتين تنتج أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لكورونا

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الأرجنتين تنتج أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لكورونا الأرجنتين تنتج أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لكورونا

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أعلنت شركة أرجنتينية أنها أنتجت أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة، في تغريدة على «تويتر»: «لقد أنتجنا أكثر من 5 ملايين جرعة من هذا اللقاح في الأرجنتين، بما في ذلك الدفعة التي تم استلامها أمس».

وأصبحت الأرجنتين الدولة الثالثة، بعد وبيلاروس، التي تستخدم «سبوتنيك V».

وفي يوم 23 ديسمبر 2020، أصدرت سلطات الرقابة الصحية الأرجنتينية تصريحا بالاستخدام الطارئ لهذا اللقاح، وفي 29 ديسمبر بدأت عمليات تطعيم الطواقم الطبية به.

وتجاوزت الإصابات في العالم 213 مليون حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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