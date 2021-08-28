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يوجه رسالة للشعب العراقي: «أنتم أمة عريقة.. حافظوا على بلادكم»

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السيسي يوجه رسالة للشعب العراقي: «أنتم أمة عريقة.. حافظوا على بلادكم» يوجه رسالة للشعب العراقي: «أنتم أمة عريقة.. حافظوا على بلادكم»

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وجه الرئيس عبدالفتاح رسالة للشعب العراقي، خلال مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، المنعقد في بغداد اليوم السبت.

قال السيسي خلال كلمته: «دولة رئيس الوزراء اسمحوا لي أن أوجه حديثي إلى الشعب العراقي العظيم، أيها الشعب العظيم أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ ولديكم تنوع وتعداد وتعدد أعتبره ثراءًا كبيرًا».

أضاف: «حديثي إليكم اليوم بل ندائي إليكم حافظوا على بلادكم ابنو وعمروا وتعاونوا وشاركوا، ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم، تعاونوا فينا بينكم من أجل المستقبل، شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمام».

اختتم: «الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول، أيها الشعب العظيم يستحق العراق، بكم المكانة الرفيعة، يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام، أدعوا الله لنا ولكم بالتوفيق والسلام، شكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

المصرى اليوم

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