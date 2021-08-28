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كشفت السعودية عن محادثات هاتفية منفصلة مع المغرب والجزائر في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تمر بها العلاقات بين البلدين.

وتحدث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، عبر الهاتف مع كل من نظيريه المغربي ناصر بوريطة، والجزائري رمطان لعمامرة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الجزائر الثلاثاء على لسان لعمامرة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من تاريخه.

وقال لعمامرة: «لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر».

وأعربت وزارة الخارجية المغربية عن أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية، واصفة إياه بـ«غير المبرر والمتوقع في ظل التصعيد الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة».

كانت الخارجية السعودية أعربت عن أسف المملكة لقطع العلاقات بين الجزائر والغرب.

وكانت قد تدخلت السعودية منذ سنوات لحل خلاف ثنائي بين البلدين.