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ميناء الإسكندرية يستقبل أول سفينة سياحية منذ مارس 2020

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ميناء الإسكندرية يستقبل أول سفينة سياحية منذ مارس 2020 ميناء الإسكندرية يستقبل أول سفينة سياحية منذ مارس 2020

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استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، السفينة السياحية «world navigator»، وعلى متنها 187 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة.
وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن السفينة القادمة من ميناء هيراكليون باليونان تعد أول سفينة سياحية تصل الإسكندرية منذ مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن ميناء الإسكندرية يأتي ضمن عدد محدود من الموانئ حول العالم التي تشهد عودة تردد رحلات السفن السياحية، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تماثل نظيراتها في الموانئ الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا.

من جانبه، أشار الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد والتأكد من تمام جاهزية كافة المرافق بالميناء خاصة محطة الركاب السياحية وأرصفتها لاستقبال الرحلة السياحية.

وأوضح أن تلك الرحلة السياحية هي بداية لتردد عدد من الرحلات المنتظر توافدها على ميناء الإسكندرية خلال الفترة المقبلة لذات الخط الملاحي وعدد من الخطوط الأخرى التي سوف يتم الإعلان عن قدومها تباعاً على مدى الفترة القادمة.

وأشاد شاهين بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين وزارتي النقل والسياحة في تنشيط السياحة بمصر لكونه قطاعا هاما وحيويا وأحد أهم مصادر الدخل القومي خلال الفترة المقبلة.

كانت منظمة «الميدكروز» المعنية بالسياحة البحرية في البحر المتوسط والبحار المجاورة اختارت ميناء الإسكندرية ليكون الممثل الرسمي عن الموانئ السياحية المصرية في عضوية لجنة مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

المصرى اليوم

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