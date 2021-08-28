سمية الخشاب توجه رسالة للأمهات: «لو مش فاضية لتربية ولادك.. بتخلفي ليه؟»

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وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة شديدة اللهجة «للأمهات»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، طالبتهن خلالها بتربية أبنائهن.

وقالت «الخشاب» في تغريدتها: «نداء للأمهات اللي مش فاضيين لتربية ولادهم يا حلوة ياللي مشغولة ومش مسؤولة بتخلفي ليه؟».

وتابعت قائلة: «لما انتي مش قد مسؤولية تربية أطفال والاهتمام بيهم طيب ليه حضرتك تعبتي نفسك وتعبتي معاكي المجتمع».

سمية الخشاب عبر توتير

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي محمد رمضان من خلال مسلسل «موسى» الذي حقق نجاحاً كبيراً.