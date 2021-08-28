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النائب أحمد ادريس : قري الصعيد تضاهي المدن الحضارية والمواطن منح «الرفاهية»

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النائب أحمد ادريس : قري الصعيد تضاهي المدن الحضارية والمواطن منح «الرفاهية» النائب أحمد ادريس : قري الصعيد تضاهي المدن الحضارية والمواطن منح «الرفاهية»

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قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن محافظات الصعيد جميعها تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، حيث تم إدراج تطويره ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية 2030.

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصعيد كان مهمشا وحاليا القرى تضاهي المدن الحضارية، وأن إشادة البنك الدولي بالجهود القائمة والإنجازات التي تم حصدها في مختلف قري الصعيد أكبر دليل على أن القيادة السياسية على الخطي الصحيحة نحو التقدم ومنح المواطن الصعيدي كافة سبل الحياة وليس الإقتصار على ذلك بل إعطائه الرفاهية مثمنا جهود مبادرة حياة كريمة في تنمية محافظات الصعيد.

وأضاف:«يتم حاليا تطوير مئات القرى بشكل عظيم من توفير للبنية الأساسية وغيرها من الخدمات وأهمها توصيل الصرف الصحي ودخول المياه العذبة للمنازل، لذا فنحن أمام إنجاز يشهد له التاريخ بكونه فريد من نوعه».

المصرى اليوم

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