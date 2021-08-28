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برلمانية: العلاقات المصرية العراقية «تاريخية».. وشهدت طفرة مع الرئيس

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برلمانية: العلاقات المصرية العراقية «تاريخية».. وشهدت طفرة مع الرئيس السيسي برلمانية: العلاقات المصرية العراقية «تاريخية».. وشهدت طفرة مع الرئيس

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أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بلقاء الرئيس عبدالفتاح ، مع نظيره الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية اليوم السبت، على هامش مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، مؤكدة أن العلاقات المصرية العراقية شهدت طفرة ملحوظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن العلاقات بين العراق ومصر ليست وليدة اللحظة وأنما تمتد لسنوات تاريخية تصل إلى أوائل القرن الماضي، عندما حصل كلا البلدين على استقلالهما، والتي أكد عليها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال سرعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق ودعم أمنه واستقراره.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تسعى بكل قوة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقوية كافة العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء العرب من أجل خلق تكامل اقتصادي ناجز وناجح يعود على الدول العربية جميعًا ولابد من التأكيد على أهمية تعزيز التعاون التجاري لأن العلاقات التجارية البينية بين مصر ودولة العراق تحتاج دفعة واستفادة أكبر من العلاقات المتميزة بين حكومات وشعوب الدولتين.

المصرى اليوم

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