«عربية النواب» تنعى «الكنيسي»: له دور وطني كبير في حرب أكتوبر

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نعى النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة الأسبق وعضو مجلس الشعب السابق الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

وقال «أباظة» في تصريحات له اليوم السبت إنه كان واحداً من كبار الإعلاميين والإذاعيين كما كان له كتاباته ومقالاته الصحفية رفيعة المستوى إضافة إلى دوره الوطنى خلال عمله كمراسل عسكري بحرب أكتوبر عام 1973.

وأضاف أن الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى كان له دوره الكبير في خروج نقابة الإعلاميين للنور كما تربى على يديه العديد من الإعلاميين المتميزين، مؤكداً أنه كان له دوره المهم خلال رئاسته لشبكة صوت العرب وأيضاً خلال رئاسته للإذاعة المصرية وتقدم «أباظة» بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

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