ضبط ٨ أطنان دقيق مدعم و ٧ أطنان دواجن ولحوم منتهية الصلاحية بمحافظة الشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأست فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة، بعضوية السيد بلاسي، وعبدالكريم عوض الله، مساعدي مدير المديرية، وإدارة تموين الصالحية الجديدة، والطب البيطري، أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لحوم مصنعة بمدينة الصالحية الجديدة، يستخدم خامات ولحوم مجهولة المصدر، لحيازة لانشون ودجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على ٤ أطنان و٣٧٥ كيلو أجزاء دواجن مجهولة المصدر، و٣ أطنان و١٥٠ كيلو مفروم دواجن مجهول المصدر، و٥٠ كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمي، و٣٠ كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحضر رقم ١١٣٠ جنح أمن دولة طوارئ، ضد المسؤول عن المصنع لعرضه على النيابة العامة.

وفي سياق متصل ترأس محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، ومصطفى حمودة المفتش بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين بلبيس، حملة أسفرت عن ضبط 170 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82% والمخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، بإجمالي كمية قدرها 8 أطنان ونصف طن دقيق بلدي، حيث كان يتم تهريبها على سيارة چامبو بطريق بلبيس أبوحماد، وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى مستودع دقيق شركة مطاحن شرق الدلتا، كما تم التحفظ على السيارة بمعرفة شرطة مركز بلبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.