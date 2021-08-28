تشييع جثمان الكنيسي من مسجد الحصري بـ 6 أكتوبر

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شعيت ظهر اليوم جنازة الاذاعي الكبير حمدي الكنيسي أحد رموز الاذاعة المصرية، وشعيت جنازة الفقيد من مسجد الحصري بمدينة ٦ اكتوبر، وشارك في تشجيع الجنازة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس نقابة الاعلاميين ومصطفي بكري، عضو مجلس النواب، واسماعيل الششتاوي رئيس الاذاعة الاسبق وعدد من الاعلاميين الكبار الذين تعلموا على يديه في الهيئة الوطنية للاعلام، ونادية مبروك عضو مجلس شيوخ ورئيس الاذاعة الاسبق الحاجة ياسمين الخيام بنت الشيخ الحصري ومحمد نوار رئيس الاذاعة المصرية .

و قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب: ربطتني علاقة صداقة بحمدي الكنيسي منذ أكثر من ثلاثين عاما.. حمدي الكنيسي الإنسان قبل أن يكون نقيب الإعلاميين أو رئيس الإذاعة.

وأضاف بكري، أن الكنيسي يمتلك من القيم والمثل ما يميزه عن الكثيرين، فقد كان صوت المعركة في أكتوبر ٧٣، وأحدث نقلة نوعية في الإذاعة المصرية وشكل جيلا جديدا مهنيا وطنيا مازال يرنو بصوته حتى الآن.

وتابع: فقدنا شخصية كبيرة والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولاه كل الاهتمام ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري وها نحت نفقد رمزا جديدا ولكننا على ثقة أن مصر سوف تقدم المزيد للدولة المصرية من أبناءها.

وتوفي الكنيسي عمر ناهز 80 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، دخل على إثرها مستشفي المعادي العسكري.

التحق حمدي الكنيسي بالعمل في الإذاعة المصرية عام 1963، وعمل مذيعًا للنشرة في البرنامج العام، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1997 حتى 2001، كما يعد واحدًا من أبرز مراسلي حرب أكتوبر 1973.

وسبق أن شغل منصب رئاسة شبكة صوت العرب عام 1992، وأول رئيس تحرير لمجلة مسموعة لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 1995، كما تولى مناصب أخرى منها الأمين العام لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، والأمين العام لمهرجان الأغنية العربية السادس .

ونعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ونقيب للإعلاميين السابق، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 80 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادى العسكرى.

وتقدم المجلس، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الإذاعية والإعلامية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيان له، أن مصر فقدت اليوم قامة إذاعية وإعلامية رائدة، مضيفا أن الراحل بذل جهدا كبيرا في تطوير الإذاعة المصرية أثناء رئاسته لها وتتلمذ على يده أجيال من أبنائها.

وأضاف المجلس أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسئولية.

وببالغ الحزن والأسى تنعى الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإذاعى القدير الراحل حمدى الكنيسى الذي رحل عن عالمنا اليوم تاركا أرث من الأعمال الإذاعية المتميزة تعد بصمة وعلامة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية

وقال زين أن الراحل يعد من جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامي قدم خلال مشواره الإعلامى العديد من الإبداعات التي ستظل محفورة في عقل ووجدان مستمعى وعشاق الإذاعة المصرية، ودوره الوطنى خلال عمله كمراسل عسكري بحرب اكتوبر المجيدة

وأضاف زين ان الراحل بذل من الجهد الكبير في تطوير العمل بالإذاعة المصرية خلال فترة رئاسته لها، وتتلمذ على يده أجيال من أبناء الإذاعة المصرية، كما قدم أفكارا ورؤى أسهمت في تطوير العمل بالوطنية للإعلام كونه عضوا سابقا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، وكان له أيضا بصمات واضحة في العمل النقابي خلال فتره رئاسته لنقابه الإعلاميين

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

و نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، الإذاعي القدير حمدي الكنيسي الذي وافته المنية اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي كان رمزا إعلاميا كبيرا وأستاذا وأبا تعلمنا منه الكثير على المستوى الشخصي والأخلاقي والعمل الإداري والمهني. وهو من رواد الإذاعة المصرية حيث التحق بها عام 1963 وقدم العديد من البرامج منها «ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع» كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

وقاد قوافل صوت العرب للاحتفال بالثورات العربية وأهم برامجه «مع العمال العرب، دعوة على السحور» وعمل مذيعًا للنشرة في البرنامج العام وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1997 حتى 2001، كما أنه واحد من أبرز مراسلي حرب أكتوبر 1973 وله مواقف وطنية كثيرة فضلًا على أنه تأسست على يديه أول نقابة للإعلاميين.

ويتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الإذاعي القدير، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.