مانشستر سيتي يقسو على أرسنال بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

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أنتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في إطار الجولة 3 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 3-0 لصالح السيتي.
وتقام المباراة على ملعب «الاتحاد» معقل «السيتزين» في قمة الجولة 3 من الدوري الإنجليزي.
وشهدت الشوط الأول حالة طرد للاعب وسط أرسنال تشاكا بعد تدخل عنيف مع كانسيلو جناح مانشستر سيتي.
وسجل الأهداف جوندوجان ق 7 وفيران توريس ق 12 وجابريل خيسوس ق 43.
التشكيل الرسمي:
وأعلن الإٍسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة أرسنال المقرر إقامتها على ملعب «الاتحاد» معقل «المدفعجية» في تمام 1:30 ظهر اليوم، السبت، في قمة الجولة 3 من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمي: إيدرسون
الدفاع: والكر، دياز، لابورت، كانسيلو
خط الوسط: رودري، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جاك جريليش
الهجوم: فيران توريس، جيسوس
فيما يلعب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: لينو
الدفاع: تشامبرس، هولدينج، كولاسيناك، سيدريك
خط الوسط: تشاكا، سميث روي، تيرني، أوديجارد
الهجوم: ساكا، أوباميانج