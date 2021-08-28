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يترقب عشاق الأكشن والإثارة أجواء جديدة مثيرة من المسلسل الإسباني الشهير «La Casa de papel» المعروف في مصر والدول العربية باسم «البروفيسور»، والذي ينطلق موسمه الخامس في 3 سبتمبر المقبل على شبكة نيتفليكس، حيث سيتم عرض الموسم الخامس من «البروفيسور» على مرتين، النصف الأول في 3 سبتمبر المقبل، والنصف الثاني في 3 ديسمبر المقبل.

المسلسل الذي نال شهرة دولية كبيرة تميز بالعديد من المشاهد والاكسسوارات، بجانب أجواءه المثيرة ومشاهد الصراعات بين أبطاله باستخدام الأسلحة ،إلى جانب البدل الحمراء التي ارتداها أفراد العصابة، على مدى حلقات المسلسل في مواسمه الأربع السابقة.

البدلة الحمراء كانت موجودةً منذ البداية، ومنذ النسخة الأولى من السيناريو،بحسب «أليكس بينا» مبدع المسلسل الذي قال في تصريحات له: «دائماً ما نبحث عن الأيقونات، يجب أن تصنع لنفسك شعاراً مميزاً بشكل ما، وأن تكون لك هويتك وبصمتك الخاصة»، وتابع: «تم اتخاذ قرار تقليل الألوان الأساسية الأخرى خلال المسلسل لإبراز اللون الأحمر».

مسلسل البروفيسور - صورة أرشيفية

la casa de papel - صورة أرشيفية

وعلق المخرج «جيسوس كولمنار»: «ولهذا كان قرارنا بأن يرتدي جميع السارقين والرهائن زياً موحداً، لتصبح البدلة الحمراء العلامة البصرية الأبرز للمسلسل».وخلال المواسم الخمسة كاملةً، تم استخدام أكثر من ٦٠٠ بدلة حمراء، وعلى الرغم من تشابهها، فإن أزياء مسلسل «البروفيسور» أبعد ما تكون عن الملل، وقال «كارلوس دياز» المسؤول عن تصميم أزياء المسلسل: «تصميم أزياء مسلسل البروفيسور تجربة غنية بحق، لأن كل شخصية تختلف عن الأخرى، لقد كان العمل على ملابس جميع الشخصيات بالبدلة الحمراء المميزة تحدياً كبيراً سواء بشكل فردي وأيضاً بشكل جماعي».

وتنطلق الأحداث خلال الجزء المرتقب حين تكون العصابة محتجزة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة، وقد تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، حيث تم القبض على البروفيسور من قبل «سيرا»، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل وهو الجيش، نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.

ونستعرض في السطور التالية عددا من الارقام والحقائق والتفاصيل المتعلقة بتصوير المسلسل ومواسمه السابقة:

-٢٠٠٠ دقيقة من التشويق وعمليتي سطو، شهدتها أحداث الحلقات الماضية خلال المواسم السابقة.

-٣٠٠ موقع في ٧ دول، شهدها تصوير المسلسل على مر السنوات الماضية في إسبانيا، تايلاند، الدنمارك، باناما، البرتغال، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وتم تصوير المشاهد التي أظهرت إغراق خزانة بنك إسبانيا.

٦٠٠٠ سبيكة ذهبية تم إنتاجها للاستخدام كإكسسوار للمسلسل.

- مليون عملة ورقية فئة ٥٠ يورو تمت طباعتها لإسقاطها فوق شوارع مدريد.

-٢٧٥ سلاح مختلف تم استخدامها، على مدار الـ٤١ حلقة، وشهدتها عمليات السطو لجمع الثروات خلال العديد من الصراعات.

-١٥٠ قطعة من الذخيرة التي يحتفظ بها «جانديا» بخزانة أسلحته الخاصة في بنك إسبانيا.