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كشفت الفنانة الكويتية جواهر، عن تفاصيل معاناتها مع مرض السرطان، الذي تعاني منه منذ بداية تشخصيه الخاطئ في عام 2019، وصولاً إلى خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن برفقة عائلتها.

وقالت في لقاء ببرنامج «كشف حساب» التي تقدمه الإعلامية الإعلامية مي العيدان: «الخطأ بتشخيص المرض سببه الإبطاء بإجراء الفحوصات اللازمة من أشعة ومناظير، قبل اكتشاف الإصابة بسرطان المعدة الذي انتقل إلى الكبد».

وأضافت: «تلقيت 51 جرعة كيميائية منذ بداية العلاج في عام 2020 الماضي، والآن أصبحت بحال أفضل من السابق، إذ أستطيع الحركة ومغادرة السرير، بعد أن كنت غير قادرة حتى على السجود في صلاتي».

وأشارت إلى أن الأطباء يعملون على محاصرة المرض، إذ من غير الممكن إزالة جميع الأورام المنتشرة.

وكانت جواهر أعلنت إصابتها بمرض السرطان في شهر فبراير من عام 2020، حين نشرت صورة لناجين من مرض السرطان في الدماغ معلقةً بقولها: «إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب».