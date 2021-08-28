أخبار عاجلة

مهرجان "برج سباسكايا" الدولي يختتم أعماله -
واشنطن تحذر.. هل تندلع حرب أهلية بأفغانستان؟ -
الأحزاب المغربية تستعد ليوم الاقتراع -
مسيرة نسائية في باكستان تطالب بقانون لفرض ارتداء الحجاب -
انقلاب عسكري بغينيا واعتقال الرئيس -
شاهد.. قرية غارقة منذ 36 عاما تظهر من جديد في العراق -
مقتل عناصر من الشرطة العراقية بهجوم داعش -
عرض سيارة "أوروس" فاخرة تعمل بالهيدروجين -
مصر.. مبادرة أبوب الخير لدعم ملايين الفقراء -
نقل غواصة عملاقة إلى حوض بناء السفن لإصلاحها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية يصل إلى جمهورية العراق

Print
للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وزير الخارجية يصل إلى جمهورية العراق

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى جمهورية العراق، اليوم، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وكان في استقباله والوفدَ المرافق له في مطار بغداد، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من منسوبي السفارة.

وعَقَد وزير الخارجية مع نظيره العراقي، جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتَطَرّق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية يصل إلى جمهورية العراق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار

العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

"أبوثنين" يرأس وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي

"أبوثنين" يرأس وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي